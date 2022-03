Ucraina | diretta Cessate il fuoco sul tavolo dei negoziati Missili su Kharkiv e Mariupol | Kherson cade Kiev | «Finora 2 000 civili uccisi»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina diretta

... 'La Russia vuole cancellare la nostra storia' I russi con la loro invasione stanno cercando di 'cancellare l', il Paese, la sua storia', ha detto in un discorso intv il presidente ...Ore 15.00: I russi prendono la centrale atomica di Zaporizhzhia Militari russi hanno preso il controllo dell'area intorno alla centrale nuclearedi Zaporizhzhia: a confermarlo è il capo dell'...AGI - La crisi ucraina colpisce duramente anche l'industria degli oli ... sono tanti i settori coinvolti direttamente dalle difficoltà di approvvigionamento. Per riuscire a diversificare, almeno in ...Nokia segue l'esempio di molte aziende e interrompe ufficialmente le consegne in Russia. Scopriamo insieme i dettagli.