Ucraina | Della Vedova | ' con posizioni filo-Putin Italia ha rischiato deriva pericolosa'

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - "Vorrei poter parlare al passato delle" nella politicana,che "erano pericolose: abbiamouna" con "forze politiche primarie, come Lega e 5Stelle, che hanno sempre ostentato la propra vicinanza" al presidente russo. Lo sottolinea il Sottosegretario agli Affari Esteri Benedetto, ospite di Adnkronos Live, osservando che Fratelli d'"ha avuto la posizione più netta fra chi aveva di recente consideratoun difensore dei valori ecristianità" . "Credo che quel pericolo sia stato scampato" osserva perché "si è rivelato un tiranno ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso… - riotta : Il presidente cinese Xi Jinping si stanca alla fine delle scorrerie del suo vassallo #Putin e la Cina chiede la fin… - _Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - LucaGattuso : I voti contrari alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che condanna l'invasione dell'Ucraina… - annamaria_ff : I paesi che hanno votato contro la risoluzione di condanna per invasione Ucraina da parte della Russia di Putin son… -

Ultime Notizie dalla rete

... centro amministrativo e industriale dell'omonima regione con 300.000 abitanti, e porto marittimo e fluviale più grande sul fiume Dnepr, nel sud dell'. Ad annunciarlo è il Ministero...... e il riconoscimento delle repubbliche dopo otto anni è stato solo una scusa per l'invasione dell'con il pretestoliberazione. Come cittadine russe e femministe, condanniamo questa ...(Adnkronos) - Il secondo round di negoziati tra Mosca e Kiev, mentre prosegue la guerra tra Russia e Ucraina, si terranno domani mattina nella ...(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Mosca sta minacciando di bloccare Wikipedia nel paese se il sito non cancella le informazioni sui soldati russi morti e ...