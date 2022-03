Ucraina, dalla giunta di Anacapri 10mila euro alla Croce Rossa (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAnacapri (Na) – La giunta di Anacapri su proposta del vicesindaco Franco Cerrotta ha approvato nella seduta di oggi una delibera che stanzia una somma di 10.000 euro da destinare ad aiuti umanitari sull’emergenza Ucraina. Il contributo, spiega il vicesindaco Francesco Cerrotta, sarà devoluto attraverso la Croce Rossa Italiana che si sta occupando nel nostro paese per la raccolta dei “fondi” finalizzati al sostegno dell’enorme ed impellenti necessità, cui stanno dando risposta i volontari della Croce Rossa Ucraina. L’amministrazione anacaprese ha voluto raccogliere l’appello che arrivava dalla CRI con questo primo aiuto a favore del popolo ucraino che sta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ladisu proposta del vicesindaco Franco Cerrotta ha approvato nella seduta di oggi una delibera che stanzia una somma di 10.000da destinare ad aiuti umanitari sull’emergenza. Il contributo, spiega il vicesindaco Francesco Cerrotta, sarà devoluto attraverso laItaliana che si sta occupando nel nostro paese per la raccolta dei “fondi” finalizzati al sostegno dell’enorme ed impellenti necessità, cui stanno dando risposta i volontari della. L’amministrazione anacaprese ha voluto raccogliere l’appello che arrivavaCRI con questo primo aiuto a favore del popolo ucraino che sta ...

