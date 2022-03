Ucraina: blog Navalny denuncia, 'a Pesaro lussuosa villa figlio ex Governatrice San Pietroburgo' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano 2 mar. (Adnkronos) - A Pesaro, su un terreno di 26 ettari, sorge una lussuosa villa di 774 metri quadrati, con una piscina lunga 20. Sul cancello campeggia una grande lettera 'M', che secondo il blog dell'oppositore russo Navalny si riferisce a Sergei Matvienko, figlio di Valentina Matvienko, ex governatore di San Pietroburgo, ora presidente del Consiglio federale dell'assemblea della Federazione Russa. Il sito di Navalny la definisce "un simbolo della corruzione di Putin", non solo perché "partecipa a eventi pubblici indossando gioielli e orologi del valore di decine di milioni di rubli", ma perché "non esita a dichiarare enormi immobili, che non potrebbe mai acquistare da sola. Molti si riconducono a suo figlio, Sergei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano 2 mar. (Adnkronos) - A, su un terreno di 26 ettari, sorge unadi 774 metri quadrati, con una piscina lunga 20. Sul cancello campeggia una grande lettera 'M', che secondo ildell'oppositore russosi riferisce a Sergei Matvienko,di Valentina Matvienko, ex governatore di San, ora presidente del Consiglio federale dell'assemblea della Federazione Russa. Il sito dila definisce "un simbolo della corruzione di Putin", non solo perché "partecipa a eventi pubblici indossando gioielli e orologi del valore di decine di milioni di rubli", ma perché "non esita a dichiarare enormi immobili, che non potrebbe mai acquistare da sola. Molti si riconducono a suo, Sergei ...

Advertising

emergency_ong : L’invio di #armi da parte dell'#Italia a sostegno dell’#Ucraina è presentato come un’azione di responsabilità. Rifi… - SaveChildrenIT : #UkraineRussiaWar: madri e bambini che stanno arrivando in #Romania in fuga dall'#Ucraina sono terrorizzati. Hanno… - Ruffino_Lorenzo : Per rimanere aggiornati sull'invasione russa dell'Ucraina la persona da seguire è @putino. Pubblica tutti gli aggio… - TV7Benevento : Ucraina: blog Navalny denuncia, 'a Pesaro lussuosa villa figlio ex Governatrice San Pietroburgo' - - medicojunghiano : RT @shalomroma: Il presidente ucraino, Volodymyr #Zelensky, ha fatto un appello in tv questa mattina chidendo agli #ebrei di tutto il mondo… -