Ucraina | bimbo profugo a Caserta | “Se arrivano le bombe qui c’è la cantina?”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Signora Ruslana ma qui c’è lasele?”. È la domanda che unucraino di cinque anni, Andreji, appena giunto acon altri quindici profughi, ha rivolto alla signoraRuslana, che ha deciso di ospitare i connazionali in fuga dalla guerra, tra cui tre parenti, nel B&B che gestisce a, in via Marzano, con marito e figli. Il piccolo ha ancora negli occhi quelle lunghe ore passate nei rifugi mentre cadevano le, quelle corse quando suonavano le sirene; fa parte del primo gruppo di profughi arrivati adopo esser passati per Leopoli, unica città dell’ovest dell’da dove è possibile fuggire. Sono quasi ...

Bloccati in casa a Kiev, sotto le bombe, con un bimbo di 10 mesi. Lo scenario di guerra che l'Ucraina sta vivendo da giorni, con l'avanzata delle milizie russe, porta alla luce storie di vita difficili da concepire nel 2022 e nel cuore dell'Europa.