Ucraina: apre sportello per l'Unità di crisi a Cagliari (Di mercoledì 2 marzo 2022) A seguito della richiesta del Console Onorario Ucraino a Cagliari Anthony Grande, la giunta comunale ha deliberato l'attivazione di uno sportello per l'Unità di crisi per la guerra in Ucraina. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) A seguito della richiesta del Console Onorario Ucraino aAnthony Grande, la giunta comunale ha deliberato l'attivazione di unoper l'diper la guerra in. La ...

Advertising

marcodimaio : Dedicato a chi ieri aveva usato le parole del presidente #Zelenskyy: si apre una nuova pagina della storia delle re… - Tommasolabate : I primi oligarchi iniziano ad abbandonare Putin. Come si diceva ai tempi della Grande Guerra, “non si è mai visto u… - Adnkronos : Guerra #Ucraina-Russia, #ElonMusk apre a Kiev servizio satellitare Starlink. - ADM_assdemxmi : RT @pierofassino: ???????Di fronte al dramma dell'#Ucraina, per l'Italia come per l'Europa, si apre una fase di responsabilità, di unità e rin… - AreaDem : RT @pierofassino: ???????Di fronte al dramma dell'#Ucraina, per l'Italia come per l'Europa, si apre una fase di responsabilità, di unità e rin… -