Ucraina, Abramovich vende il Chelsea: “I ricavi andranno alle vittime di guerra” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Londra – L’oligarca russo Roman Abramovich, ha reso noto che vende il Chelsea Club e ha annunciato che “i ricavi netti” andranno a beneficio delle vittime della guerra in Ucraina. Il miliardario aveva acquistato il club nel 2003. “Ritengo che ciò sia nel migliore interesse del Club, dei tifosi, dei dipendenti”, si legge nella nota pubblicato sul sito del club. “Ho incaricato il mio team di creare una fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita“. (fonte Agi) Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Londra – L’oligarca russo Roman, ha reso noto cheilClub e ha annunciato che “inetti”a beneficio delledellain. Il miliardario aveva acquistato il club nel 2003. “Ritengo che ciò sia nel migliore interesse del Club, dei tifosi, dei dipendenti”, si legge nella nota pubblicato sul sito del club. “Ho incaricato il mio team di creare una fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita“. (fonte Agi)

Advertising

sportface2016 : +++#Chelsea, ufficiale. Roman #Abramovich vende il club: 'Non lo faccio per soldi, il ricavato andrà alle vittime d… - Eurosport_IT : 'Solo a parlarne mi sento male. Smettetela, non sono un politico!' ?????? Thomas Tuchel risponde così all'ennesima do… - capuanogio : #Abramovich: “Ho incaricato il mio team di istituire una fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i p… - mg_sassi : TUTTO mercato WEB: Abramovich: 'Venderò il Chelsea. I soldi andranno alle vittime della guerra in Ucraina'. - 04Corvin : RT @fanpage: Roman Abramovic vende il #Chelsea e in una nota dichiara: 'Il ricavato alle vittime della guerra in #Ucraina' #UkraineRussiaWa… -