Ucraina: Abramovich cede il Chelsea, Fondazione di beneficenza per vittime guerra (Di mercoledì 2 marzo 2022) Londra, 2 mar. (Adnkronos) - "Ho sempre preso decisioni nel miglior interesse del Club che mi sta a cuore. Nella situazione attuale, ho quindi preso la decisione di vendere il Club, poiché credo che ciò sia nel migliore interesse della società, dei tifosi, dei dipendenti, nonché degli sponsor e dei partner del Club". Ad annunciarlo in un comunicato è Roman Abramovich il proprietario del club londinese di premier League. "La cessione del Club - spiega - non sarà accelerata ma seguirà il giusto processo. Non chiederò il rimborso di alcun prestito. Non si è mai trattato di affari né di soldi per me, ma di pura passione per il gioco e il Club". Inoltre, annuncia Abramovich, "ho incaricato il mio team di creare una Fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita.

