Ucraina | 15mila rifugiati nei sotterranei della metropolitana | la fuga dalle bombe dei cittadini di Kiev

(Di mercoledì 2 marzo 2022) I sovietici le avevano progettate come potenziali caveau per una guerra nucleare. Ora gli stessidiproteggono gli ucrainirusse. Qui...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina 15mila

ilmessaggero.it

... stop ostilità Oltretra medici russi e altri operatori sanitari hanno firmato una lettera aperta a Vladimir Putin esortandolo a cessare le ostilità contro l'. Nel documento, pubblicato ......dollari La recessione che interesserà Mosca in seguito alle sanzioni per l'attacco all'... Si trattava pur sempre di circadollari in meno rispetto all'Italia, ma il miglioramento delle ...15mila tra medici, infermieri e altri professionisti sanitari russi hanno scritto una lettera aperta a Vladimir Putin, sollecitandolo a cessare le ostilità nei confronti dell'Ucraina. Ora l'appello, ...I sovietici le avevano progettate come potenziali caveau per una guerra nucleare. Ora gli stessi sotterranei della metropolitana di Kiev proteggono gli ucraini dalle bombe russe.