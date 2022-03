Turismo: su sito ministero dati bonus 80%, 5mila domande (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sul link www.ministeroTurismo.gov.it/art - 1 - dl - 152 - 2021 - erogazione - credito - dimposta - e - contributo - a - fondo - perduto - per - le - imprese - turistiche / che viene aggiornato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Sul link www..gov.it/art - 1 - dl - 152 - 2021 - erogazione - credito - dimposta - e - contributo - a - fondo - perduto - per - le - imprese - turistiche / che viene aggiornato ...

Advertising

AnsaToscana : Turismo: su sito ministero dati bonus 80%, 5mila domande. In testa per ora Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige… - AnsaVeneto : Turismo: su sito ministero dati bonus 80%, 5mila domande. In testa per ora Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige… - AnsaTrentinoAA : Turismo: su sito ministero dati bonus 80%, 5mila domande. In testa per ora Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige… - fisco24_info : Turismo: su sito ministero dati bonus 80%, 5mila domande: In testa per ora Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige - venti4ore : Turismo su sito ministero dati bonus 80%, 5mila domande -