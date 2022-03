Trofeo Laigueglia | Daniele Bennati | “La UAE ha fatto un ritmo incredibile Buone risposte dagli azzurri”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Un’edizione deldecisamente interessante quella andata in scena quest’oggi, ad aprire la stagione del ciclismo nazionale. Ad aggiudicarsi la prova è stato lo sloveno della UAE Emirates Jan Polanc che, grazie a una splendida azione in contropiede, ha saputo imporsi con uno scatto bruciante all’ultimo chilometro, sfruttando abilmente anche il lavoro dei suoi compagni di squadra Juan Ayuso (secondo) e Alessandro Covi (terzo). In un arrivo allo sprint per il piazzamento d’onore da segnalare il quarto posto di Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert). Nella top-10 da tenere conto altresì dei piazzamenti di Diego Ulissi settimo, altro alfiere dell’UAE, e di Giulio Ciccone (ottavo), giunti con 31? di ritardo dal vincitore. Una corsa che ha avuto anche il significato dell’esordio in ammiraglia nella squadra italiana per ...