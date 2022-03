Trofeo Laigueglia, al via la stagione italiana. Ma senza la Gazprom (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'emozione di Daniele Bennati, il nuovo c.t. della Nazionale, alla sua prima gara, il Trofeo Laigueglia, l'Apertura del calendario italiano: "Sì, sono emozionato, ma c'è la fierezza di indossare ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'emozione di Daniele Bennati, il nuovo c.t. della Nazionale, alla sua prima gara, il, l'Apertura del calendario italiano: "Sì, sono emozionato, ma c'è la fierezza di indossare ...

