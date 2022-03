Trofeo Laigueglia 2022 | Jan Polanc | “Avevo buone sensazioni; sono un gregario | quando vinco è emozionante”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Con la grinta e la tenacia di un, come lui stesso si è definito, lo sloveno Jandella UAE Team Emirates si è aggiudicato il, terminato pochi istanti fa. Straripanti i corridori della UAE che hanno meritatamente conquistato il podio (al completo) della corsa. Infatti, in questo esordio del ciclismo su strada in territorio italiano, alle spalle didopo un finale in cui erano stati protagonisti di continui attacchi (con, anche, Lorenzo Rota) figurano lo spagnolo Juan Ayuso e l’azzurro Alessandro Covi, compagni di squadra di. Ottima condizione fisica, unita a una strategia che si è rivelata vincente, insomma gli ingredienti giusti per un trionfo meritato, cheha raggiunto rientrando ben due volte ...

Jan Polanc ha vinto il 59°, che in Liguria oggi ha aperto la stagione italiana del grande ciclismo. Dopo 202 km, sul traguardo diin Liguria, il 29enne sloveno della Uae - Emirates, in passato ...Il plotone ha gestito la situazione e si è ricompattato all'ingresso del circuito finale. Neanche il tempo di riunirsi che subito sono iniziati gli scatti, con un drappello di 22 uomini che è andato ...Jan Polanc, 29enne della UAE Team Emirates, con un colpo da finisseur nell'ultimo chilometro, vince la 59ª edizione del Trofeo Laigueglia.Erano al via con la squadra più forte, hanno messo in scena un vero e proprio dominio. La UAE Emirates continua a vincere in questo inizio di stagione e lo fa in grande stile: nella prima classica del ...