Trento, torna con Milo Manara il Film Festival 2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milo Manara torna in scena con il suo manifesto in occasione del Trento Film Festival 2022 dopo essere stato rifiutato nel 1997. Milo Manara firma il Trento Film Festival 2022 Dal 29 aprile all’8 maggio 2022, Trento darà spazio al Film Festival 2022. Il noto fumettista ed illustratore Milo Manara sarà protagonista del manifesto che simboleggerà l’evento. Il Festival, fondato nel 1952, è il primo Festival cinematografico tematico al mondo e il secondo Festival italiano dopo la Mostra del Cinema ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022)in scena con il suo manifesto in occasione deldopo essere stato rifiutato nel 1997.firma ilDal 29 aprile all’8 maggiodarà spazio al. Il noto fumettista ed illustratoresarà protagonista del manifesto che simboleggerà l’evento. Il, fondato nel 1952, è il primocinematografico tematico al mondo e il secondoitaliano dopo la Mostra del Cinema ...

Advertising

trentofestival : RT @MusicTvOfficial: Festeggia 70 anni il @trentofestival che dal 29 aprile all’8 maggio, torna a Trento per una edizione in presenza. A f… - MusicTvOfficial : Festeggia 70 anni il @trentofestival che dal 29 aprile all’8 maggio, torna a Trento per una edizione in presenza.… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “FESTIVAL DELLO SPORT“: « TORNA IN CITTÀ DAL 22 AL 25 SETTEMBRE, CON TITOLO “MOMENTI DI… - fiane : RT @ProvinciaTrento: #IlFestivaldelloSport torna a Trento dal 22 al 25 settembre. Il tema della quinta edizione è #MomentidiGloria: momenti… - ProvinciaTrento : #IlFestivaldelloSport torna a Trento dal 22 al 25 settembre. Il tema della quinta edizione è #MomentidiGloria: mome… -