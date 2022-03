(Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo il manifesto rifiutato nel 1997,torna alda protagonista con il nuovo manifesto per festeggiare i 70 anni della manifestazione. Festeggia 70 anni ilche dal 29 aprile all'8 maggio, torna aper una edizione in presenza. A firmare il manifesto di questa edizione è, uno dei più grandi fumettisti e illustratori italiani, che torna alda protagonista, dopo il manifesto rifiutato nel 1997. Nell'anno del suo settantesimo anniversario ilpresenta un'edizione speciale della tradizionale sezione Destinazione..., non più un Paese lontano, ma ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Trento Film Festival 2022: il poster di Milo Manara e le prime anticipazioni - trentofestival : RT @ValentinaDAmic4: Trento Film Festival 2022: il poster di Milo Manara e le prime anticipazioni - - ValentinaDAmic4 : Trento Film Festival 2022: il poster di Milo Manara e le prime anticipazioni - - trentofestival : Siamo in diretta con la presentazione delle prime anticipazioni del 70. #TrentoFilmFestival! - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Rinascere attraverso lo sport. Storie raccontate da un film maker, Nicola Bortolamedi e raccolte fra alcuni soci del Tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento Film

Trento Film Festival

Festeggia 70 anni ilFestival che dal 29 aprile all'8 maggio, torna aper una edizione in presenza. A firmare il manifesto di questa edizione è Milo Manara , uno dei più grandi fumettisti e illustratori ...UNO SPIRITO LIBERO è distribuito al cinema da Nexo Digital con i media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it in collaborazione conFestival e Club alpino italiano. @THEALPINISTFILM #...Dopo il manifesto rifiutato nel 1997, Milo Manara torna al Trento Film Festival 2022 da protagonista con il nuovo manifesto per festeggiare i 70 anni della manifestazione. Festeggia 70 anni il Trento ...Trento Film Festival, Milo Manara firma il manifesto dell'edizione 70. Il poster anticipa le novità in programma dal 29 aprile all'8 maggio ...