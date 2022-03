Transnistria, in Moldavia il prossimo obiettivo di Putin dopo l'invasione dell'Ucraina? (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le immagini televisive di un briefing tenuto ai membri del governo e ai generali bielorussi dal presidente Viktor Lukashenko sull'offensiva russa in Ucraina hanno provocato allarme in Moldavia , dove alcuni... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le immagini televisive di un briefing tenuto ai membri del governo e ai generali bielorussi dal presidente Viktor Lukashenko sull'offensiva russa inhanno provocato allarme in, dove alcuni...

Advertising

ilriformista : La #Transnistria, regione separatista filo-russa in #Moldavia, potrebbe essere il nuovo fronte nella guerra scatena… - GazzettaDelSud : ? DOPO L'#UCRAINA LA #MOLDAVIA? | Le immagini televisive di un briefing tenuto ai membri del governo e ai general… - giustoperf : @michele_geraci @ReadovkaRu Domanda: come arrivano le truppe russe in transnistria (zona di confine Moldavia- Ucraina)? - AMarco1987 : Moldavia nuovo fronte della guerra di Putin, l’alleato Lukashenko svela i piani russi di un attacco in Transnistria… - fabrizio19651 : Fermare il dittatore. #FreeUkraine combatte anche per l'Europa libera. @Ukraine @Quirinale @prm_ua #Moldavia nu… -