Torta all’arancia della nonna | senza burro | ottima per l’inzuppo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Spesso si preferisce cominciare la giornata mangiando qualcosa di leggero e che non abbia un gusto eccessivamente dolce. Lae all’olio d’oliva è un mix perfetto di ciò che ho appena descritto. Perfetta anche come merenda o da assaporare in qualunque momentogiornata, questaconquisterà tutti grazie alla sua grande morbidezza. Il profumo dell’arancia invaderà tutto l’appartamento in modo da far venire l’acquolina in bocca. Per realizzare lae all’olio d’oliva occorrono: 300 gr di farina per dolci 100 ml di olio extravergine d’oliva Sale 100 ml di latte intero 180 gr di zucchero di canna 1 bustina di lievito per dolci 3 uova 2 arance Qui di seguito è possibile trovare tutti i passaggi per creare la...