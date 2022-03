Torino, Vojvoda: “Bremer un animale. Belotti? E’ il nostro capitano” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mergim Vojvoda, una delle note più liete del Torino di Ivan Juric, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del difensore granata: “Gli allenamenti con il mister sono molto duri, ma quando non c’è da lavorare scherziamo tanto anche con lui e spesso mangiamo insieme con tutta la squadra: siamo una bella famiglia dentro e fuori dal campo”. L’esterno, poi, esalta Bremer e Belotti, due simboli della squadra ma con un futuro in bilico: “Gleison è un animale ed è fortissimo. Mi ha impressionato la sua crescita e ora che ha firmato il rinnovo speriamo resti con noi. Il Gallo ha fatto la storia qui. E’ il nostro capitano e in questo periodo è molto carico, è tornato dall’infortunio segnando due gol e sono contento per lui”. Infine una battuta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mergim, una delle note più liete deldi Ivan Juric, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del difensore granata: “Gli allenamenti con il mister sono molto duri, ma quando non c’è da lavorare scherziamo tanto anche con lui e spesso mangiamo insieme con tutta la squadra: siamo una bella famiglia dentro e fuori dal campo”. L’esterno, poi, esalta, due simboli della squadra ma con un futuro in bilico: “Gleison è uned è fortissimo. Mi ha impressionato la sua crescita e ora che ha firmato il rinnovo speriamo resti con noi. Il Gallo ha fatto la storia qui. E’ ile in questo periodo è molto carico, è tornato dall’infortunio segnando due gol e sono contento per lui”. Infine una battuta ...

