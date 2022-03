Tommaso Paradiso presenta Space Cowboy: «Mai a Sanremo come concorrente» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tommaso Paradiso presenta alla stampa Space Cowboy, il suo esordio discografico da solista e racconta la sua gestazione, il legame con il cinema e Christian De Sica, l’amicizia con Franco126 e Calcutta, gli omaggi presenti nel disco e molto altro Tommaso Paradiso presenta alla stampa Space Cowboy, il suo esordio discografico da solista: «Un disco registrato davanti al mare nella costiera amalfitana alle 4 di notte con gli amplificatori a palla, c’è molta Italia, Vasco è il padre non perfetto, ha raccontato la mia e la nostra vita. Affermo la mia fierezza di essere appartenenti alla melodia e armonia italiana. E’ il mio testamento. L’America è sempre un orizzonte per noi, è il sogno, siamo tutti figli di Lucio Dalla ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022)alla stampa, il suo esordio discografico da solista e racconta la sua gestazione, il legame con il cinema e Christian De Sica, l’amicizia con Franco126 e Calcutta, gli omaggi presenti nel disco e molto altroalla stampa, il suo esordio discografico da solista: «Un disco registrato davanti al mare nella costiera amalfitana alle 4 di notte con gli amplificatori a palla, c’è molta Italia, Vasco è il padre non perfetto, ha raccontato la mia e la nostra vita. Affermo la mia fierezza di essere appartenenti alla melodia e armonia italiana. E’ il mio testamento. L’America è sempre un orizzonte per noi, è il sogno, siamo tutti figli di Lucio Dalla ...

