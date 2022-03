Terza Guerra Mondiale non esclusa Armi nucleari? Rischio c' è da decenni

(Di mercoledì 2 marzo 2022) "I rischi sono remoti, ma obiettivamente non si possono escludere". L'ex ministro della Difesa e senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se ci sia la possibilità di un conflitto in tutta Europa, o, tra la Nato e la Russia. "Nessuno... Segui su affaritaliani.it

TgLa7 : #UkraineRussiaWar #Lavrov, la Terza guerra mondiale sarebbe nucleare - GiovaQuez : Lavrov: 'La Terza Guerra Mondiale sarebbe nucleare e devastante'. Credo debba ripeterlo a intervalli regolari al ma… - MediasetTgcom24 : Ucraina, il ministro degli Esteri russo Lavrov: 'La Terza guerra mondiale sarebbe nucleare e devastante' #ucraina… - domenic14657171 : @luigidimaio @Pontifex_it Le tue parole invece aprono lo spiraglio alla terza guerra mondiale. Finiscila - V94Valerio : RT @GiovaQuez: Lavrov: 'La Terza Guerra Mondiale sarebbe nucleare e devastante'. Credo debba ripeterlo a intervalli regolari al massimo ogn… -

'Una Guerra Mondiale, se dovesse scoppiare, sarebbe nucleare e devastante' Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov in un'intervista ad Al Jazeera suscitando le preoccupazioni dei leader di ... citando una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in cui quest'ultimo ha affermato che "l'alternativa alle sanzioni è la guerra mondiale". Le sezioni ANPI del territorio ringraziano tutti i cittadini accorsi alla manifestazione contro la guerra, tenutasi a Civitavecchia nella piazza antistante al Teatro Traiano.