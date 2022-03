Terence Hill: il figlio è la sua fotocopia, incredibile – FOTO (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vediamo insieme in una delle pochissime immagini il figlio di Terence Hill che è identico al noto padre, da non credere veramente. A brevissimo avremmo modo di vedere le nuove puntata della tanto attesa serie televisiva Don Matteo, con il mitico ed amatissimo Terence Hill. Ma in pochi sanno che ha un figlio che praticamente è la sua FOTOcopia da giovane, una volta che vedrete la FOTOgrafia rimarrete senza parole veramente. Terence Hill: il figlio è la sua FOTOcopia, incredibileIl nome vero è quello di Mario Girotti e come sappiamo è stata la spalla di Bud Spencer per anni. Terence ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Vediamo insieme in una delle pochissime immagini ildiche è identico al noto padre, da non credere veramente. A brevissimo avremmo modo di vedere le nuove puntata della tanto attesa serie televisiva Don Matteo, con il mitico ed amatissimo. Ma in pochi sanno che ha unche praticamente è la suada giovane, una volta che vedrete lagrafia rimarrete senza parole veramente.: ilè la suaIl nome vero è quello di Mario Girotti e come sappiamo è stata la spalla di Bud Spencer per anni....

