Tennis | il momento no di Djokovic | perde il primo sponsor | cambia coach ed è numero due

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’ormai exuno sta vivendo unno Non è un belper Novak. Ilta serbo, la scorsa settimana a Dubai ha perso per 6 – 4; 7 – 6 contro il123 del mondo Jiri Vesely. Una vittoria per il ceco importante per la sua carriera ma fondamentale anche per le sorti del ranking ATP. Da questo lunedì, a causa del k.o il russo Daniil Medvedev è diventati iluno al Mondo. Diventa il giocatore27 al mondo a scalare la vetta. Ma soprattutto è stato ilin 18 anni, dal 1° febbraio 2004 a essere ununo diverso. Non finisce qui. Iniziano ad arrivare le prime conseguenze della sua scelta di non sottoporsi a un vaccino anti Covid. Non soloha perso ...

...altri campioni dida segnalare anche l'ucraina Elina Svitolina , che ha annunciato che donerà i soldi che guadagnerà nei suoi prossimi tornei per aiutare il suo Paese. 'Fino all'ultimo...L'unico impegno che alha preso per quest'anno, se le condizioni glielo consentiranno, ...superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup ...Non è un bel momento per Novak Djokovic. Il tennista serbo, la scorsa settimana a Dubai ha perso per 6 - 4; 7 - 6 ...Tennis, la maledizione del numero uno della classifica Atp: dopo Djokovic adesso trema anche il nuovo leader, il russo .... Ma se per il primo era comunque una decisione personale e relativi ai vaccin ...