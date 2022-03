Teniamo la cultura fuori dalla guerra (Di mercoledì 2 marzo 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Video-2022-03-02-at-10.26.46.mp4 Tutto il mondo guarda alla guerra in Russia. E mentre l’Occidente fornisce armi all’Ucraina e impone sanzioni, parte pure la censura dei media e il boicottaggio della cultura. Dopo la richiesta di Beppe Sala al direttore dell’orchestra della Scala di prendere le distanze da Putin, la Bicocca voleva cancellare una lezione su Fëdor Dostoevskij (per fortuna, poi, ha fatto marcia indietro). Vi spiego perché sarebbe stato un grosso errore. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 2 marzo 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Video-2022-03-02-at-10.26.46.mp4 Tutto il mondo guarda allain Russia. E mentre l’Occidente fornisce armi all’Ucraina e impone sanzioni, parte pure la censura dei media e il boicottaggio della. Dopo la richiesta di Beppe Sala al direttore dell’orchestra della Scala di prendere le distanze da Putin, la Bicocca voleva cancellare una lezione su Fëdor Dostoevskij (per fortuna, poi, ha fatto marcia indietro). Vi spiego perché sarebbe stato un grosso errore. L'articolo proviene da Nicola Porro.

