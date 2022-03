Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Selina scopre chi l'ha avvelenata (Di mercoledì 2 marzo 2022) A Tempesta d'amore, Ariane Kalenberg era convinta di averla fatta ormai franca e che nessuno avrebbe scoperto che è stata proprio lei ad avvelenare Selina tempo prima. Anzi, la dark lady era addirittura convinta di aver ritrovato l'amicizia della Von Thalheim dopo la sua decisione di lasciare Christoph, colpevole di averle fatto credere di avere un tumore in fase terminale. Purtroppo per la Kalenberg, però, le cose non andranno come previsto e Selina scoprirà finalmente la verità. Le anticipazioni tedesche della soap opera di Rete 4, infatti, raccontano che dopo aver lasciato Christoph e dopo averlo addirittura denunciato per quello che ha fatto ad Ariane, Selina avrà una nuova discussione con l'ex compagno. La donna sarà furiosa di fronte ad un regalo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ad', Ariane Kalenberg era convinta di averla fatta ormai franca e che nessuno avrebbe scoperto che è stata proprio lei ad avvelenaretempo prima. Anzi, la dark lady era addirittura convinta di aver ritrovato l'amicizia della Von Thalheim dopo la sua decisione di lasciare Christoph, colpevole di averle fatto credere di avere un tumore in fase terminale. Purtroppo per la Kalenberg, però, le cose non andranno come previsto escoprirà finalmente la verità. Ledella soap opera di Rete 4, infatti, raccontano che dopo aver lasciato Christoph e dopo averlo addirittura denunciato per quello che ha fatto ad Ariane,avrà una nuova discussione con l'ex compagno. La donna sarà furiosa di fronte ad un regalo ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @sonlello: Lacrime d'inchiostro in letti di sogni, soggiornano nel ?? del sognatore in balia della tempesta del tempo corrente. Naufragi… - ciccio_liso : Ma tempesta d'amore va ancora in onda O.o - LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - x_TEMPESTA_7x : @vighezz Io voglio più bene a te amore ??????? - BarbiniIvana : RT @innocente_evas: Non amarmi solo quando sogno. Amami quando si addensa la tempesta, amami quando il mare travolge tutti i castelli di sa… -