Tempesta d'amore, anticipazioni 2 marzo: Hannes alla riconquista di Maja (Di mercoledì 2 marzo 2022) A Tempesta d'amore sta per delinearsi un triangolo amoroso destinato a regalare non pochi colpi di scena. Hannes, infatti, il primo amore di Maja, ha fatto la sua comparsa al Fürstenhof e ha destabilizzato completamente sia la Von Thalheim sia Florian. La ragazza, infatti, ha appreso con sgomento che Hannes, molti anni prima, è andato via per opera di suo nonno che ha ricattato il giovane non ritendendolo all'altezza della nipote e lo ha obbligato ad allontanarsi da lei. Hannes, inoltre, ha confidato a Maja di essere ancora innamorato di lei e di volerla riconquistare. Dal canto suo, Florian è rimasto molto spiazzato dalla franchezza del suo rivale che gli ha comunicato la sua volontà di volersi riavvicinare ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ad'sta per delinearsi un triangolo amoroso destinato a regalare non pochi colpi di scena., infatti, il primodi, ha fatto la sua comparsa al Fürstenhof e ha destabilizzato completamente sia la Von Thalheim sia Florian. La ragazza, infatti, ha appreso con sgomento che, molti anni prima, è andato via per opera di suo nonno che ha ricattato il giovane non ritendendolo all'altezza della nipote e lo ha obbligato ad allontanarsi da lei., inoltre, ha confidato adi essere ancora innamorato di lei e di volerlare. Dal canto suo, Florian è rimasto molto spiazzato dfranchezza del suo rivale che gli ha comunicato la sua volontà di volersi riavvicinare ...

Advertising

GiancarloCitrea : RT @innocente_evas: Non amarmi solo quando sogno. Amami quando si addensa la tempesta, amami quando il mare travolge tutti i castelli di sa… - AnnaRDelorenzo : RT @sonlello: Lacrime d'inchiostro in letti di sogni, soggiornano nel ?? del sognatore in balia della tempesta del tempo corrente. Naufragi… - Ancoratu_69 : RT @innocente_evas: Non amarmi solo quando sogno. Amami quando si addensa la tempesta, amami quando il mare travolge tutti i castelli di sa… - dantonio_luca : RT @innocente_evas: Non amarmi solo quando sogno. Amami quando si addensa la tempesta, amami quando il mare travolge tutti i castelli di sa… - capitolo2022 : RT @innocente_evas: Non amarmi solo quando sogno. Amami quando si addensa la tempesta, amami quando il mare travolge tutti i castelli di sa… -