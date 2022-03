Televoto GF VIP, chi viene eliminato giovedì 3 marzo 2022: sondaggi e anticipazioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nathaly Caldonazzo, stanca della situazione ostile in casa, è stata eliminata e quasi con sollievo ha lasciato il gioco. Meno felice, invece, Alessandro Basciano, il concorrente che ha dovuto fare la valigia all’improvviso dopo essere stato mandato al Televoto lampo. Due protagonisti che hanno dovuto abbandonare il gioco, mentre gli altri continuano il loro percorso al Grande Fratello Vip, con la speranza (inutile negarlo) di arrivare fino alla fine. Ora sono molti i ‘vipponi’ a rischio eliminazione, ma la decisione, come sempre, spetterà al pubblico: chi verrà salvato? Chi potrà continuare la sua ‘corsa’? Chi sono i concorrenti a rischio eliminazione A rischio eliminazione 5 ‘vipponi’. Stiamo parlando di Miriana Trevisan, che si è salvata per ben 2 volte nel corso della scorsa puntata, di Antonio Medugno, che ha colpito tutti per la sua sensibilità, di Sophie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nathaly Caldonazzo, stanca della situazione ostile in casa, è stata eliminata e quasi con sollievo ha lasciato il gioco. Meno felice, invece, Alessandro Basciano, il concorrente che ha dovuto fare la valigia all’improvviso dopo essere stato mandato allampo. Due protagonisti che hanno dovuto abbandonare il gioco, mentre gli altri continuano il loro percorso al Grande Fratello Vip, con la speranza (inutile negarlo) di arrivare fino alla fine. Ora sono molti i ‘vipponi’ a rischio eliminazione, ma la decisione, come sempre, spetterà al pubblico: chi verrà salvato? Chi potrà continuare la sua ‘corsa’? Chi sono i concorrenti a rischio eliminazione A rischio eliminazione 5 ‘vipponi’. Stiamo parlando di Miriana Trevisan, che si è salvata per ben 2 volte nel corso della scorsa puntata, di Antonio Medugno, che ha colpito tutti per la sua sensibilità, di Sophie ...

