Telese Terme, conferita cittadinanza italiana a giovane ragazza ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Si chiama Anastasiya Kramarenko, è nata a Tavriysk, in ucraina, e da oggi è una cittadina italiana. La cerimonia ufficiale è avvenuta questa mattina presso il Comune di Telese Terme (Bn), dove il sindaco, Giovanni Caporaso, ha letto alla giovane neo-italiana il decreto di conferimento della cittadinanza italiana emanato dal Presidente della Repubblica e controfirmato dal Ministro dell’Interno. Visibilmente emozionata, così come i genitori, Anastasiya è stata accolta con un caloroso abbraccio sia dagli amministratori che dai dipendenti della casa comunale. Questi ultimi le hanno fatto omaggio di un coloratissimo bouquet di fiori che le è stato consegnato insieme alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Si chiama Anastasiya Kramarenko, è nata a Tavriysk, in, e da oggi è una cittadina. La cerimonia ufficiale è avvenuta questa mattina presso il Comune di(Bn), dove il sindaco, Giovanni Caporaso, ha letto allaneo-il decreto di conferimento dellaemanato dal Presidente della Repubblica e controfirmato dal Ministro dell’Interno. Visibilmente emozionata, così come i genitori, Anastasiya è stata accolta con un caloroso abbraccio sia dagli amministratori che dai dipendenti della casa comunale. Questi ultimi le hanno fatto omaggio di un coloratissimo bouquet di fiori che le è stato consegnato insieme alla ...

Advertising

anteprima24 : ** Telese Terme, conferita cittadinanza italiana a giovane ragazza #Ucraina ** - VAIstradeanas : 13:38 #SS87 Traffico da Telese Terme a Telese Terme - SS372 Telesina.Velocità:10Km/h - ZeroGruppo : Shock in albergo, Vittorio muore per un malore a soli 45 anni - Cap1964 : Shock in albergo, Vittorio muore per un malore a soli 45 anni - VAIstradeanas : 23:39 #SS87 Traffico da Telese Terme - SS372 Telesina a Telese Terme.Velocità:14Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Telese Terme "Si è appropriata di 10mila euro" del Comune, assolta dipendente di cooperativa Telese Terme . Era accusata di peculato, ma è stata assolta per non aver commesso il fatto. Lo ha sentenziato il Tribunale al termine del processo a carico di Gianfranca Gismondi (avvocati Giovanni ...

Terremoto Sannio, scossa di magnitudo 2 nel comune di Sassinoro Tuttavia i residenti hanno avvertito la scossa tra i comuni di Morcone, Cusano Mutri, Telese Terme e nell'alto Casertano . La scossa è stata seguita alle 8 da un altro sisma i magnitudo 2.5 con ...

Telese Terme – Palazzo Cima, il Comitato civico chiede risposte Il Sannio Quotidiano Telese Terme – Palazzo Cima, il Comitato chiede risposte Su Palazzo Cima, il complesso che dovrà sorgere nell’area di Piazza Minieri dove oggi dimora l’ex Albergo “La Pagliarella”, il Comitato Civico Spontaneo “Telese Sostenibile”, torna a farsi sentire ...

Telese Terme – Palazzo Cima, il Comitato civico chiede risposte Su Palazzo Cima, il complesso che dovrà sorgere nell’area di Piazza Minieri dove oggi dimora l’ex Albergo “La Pagliarella”, il Comitato Civico Spontaneo “Telese Sostenibile”, torna a farsi sentire dop ...

. Era accusata di peculato, ma è stata assolta per non aver commesso il fatto. Lo ha sentenziato il Tribunale al termine del processo a carico di Gianfranca Gismondi (avvocati Giovanni ...Tuttavia i residenti hanno avvertito la scossa tra i comuni di Morcone, Cusano Mutri,e nell'alto Casertano . La scossa è stata seguita alle 8 da un altro sisma i magnitudo 2.5 con ...Su Palazzo Cima, il complesso che dovrà sorgere nell’area di Piazza Minieri dove oggi dimora l’ex Albergo “La Pagliarella”, il Comitato Civico Spontaneo “Telese Sostenibile”, torna a farsi sentire ...Su Palazzo Cima, il complesso che dovrà sorgere nell’area di Piazza Minieri dove oggi dimora l’ex Albergo “La Pagliarella”, il Comitato Civico Spontaneo “Telese Sostenibile”, torna a farsi sentire dop ...