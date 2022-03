Teatro Donizetti: prima di ogni spettacolo sirena d’allarme in solidarietà al popolo ucraino (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. La Fondazione Teatro Donizetti aderisce all’iniziativa “Una sirena d’allarme contro la guerra”, che unisce i teatri italiani per sensibilizzare rispetto all’aggressione russa all’Ucraina. Simbolicamente, l’inizio di ogni spettacolo sarà preceduto dal suono di una sirena d’allarme e da un messaggio di solidarietà con il popolo ucraino. Questo messaggio recita: “Quella che avete appena sentito è una sirena d’allarme ma ad essa non farà seguito nessuno colpo di cannone, nessuno strepito di mitragliatrice, nessuna esplosione di bombe, perché si tratta di un suono registrato, di un suono finto. Purtroppo, quello vero è tornato a risuonare in molte città abitate da ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. La Fondazioneaderisce all’iniziativa “Unacontro la guerra”, che unisce i teatri italiani per sensibilizzare rispetto all’aggressione russa all’Ucraina. Simbolicamente, l’inizio disarà preceduto dal suono di unae da un messaggio dicon il. Questo messaggio recita: “Quella che avete appena sentito è unama ad essa non farà seguito nessuno colpo di cannone, nessuno strepito di mitragliatrice, nessuna esplosione di bombe, perché si tratta di un suono registrato, di un suono finto. Purtroppo, quello vero è tornato a risuonare in molte città abitate da ...

