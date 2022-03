Svitolina batte la tennista russa: "Sono in missione per la mia Patria" (Di mercoledì 2 marzo 2022) Al Monterrey Open l'ucraina Elina Svitolina ha battuto la russa Anastasia Potapova 6 - 2 6 - 1. Ha giocato vestita con i colori del suo Paese, e ha dichiarato: "Gioco per la mia nazione, per aiutare l'... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Al Monterrey Open l'ucraina Elinaha battuto laAnastasia Potapova 6 - 2 6 - 1. Ha giocato vestita con i colori del suo Paese, e ha dichiarato: "Gioco per la mia nazione, per aiutare l'...

