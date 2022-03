Suicidio assistito nel romanzo “Rosa stacca la spina” dello scrittore Igor Nogarotto (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una decisione, quella di porre fine alla propria vita perché malata terminale, che si interseca e scontra con condizionamenti morali e la reale possibilità di farlo in base alla legge: in Italia la questione è sempre più dibattuta, come dimostrano i fatti di cronaca legati al 43enne marchigiano Mario per cui è stata decisa la tipologia di farmaco da utilizzare, vicenda che già viene definita “svolta storica”. In alcuni Stati Europei invece è già completamente legale. Ed è lì che Rosa ipotizza di recarsi per “staccare la spina”, perché in Italia “farebbe troppo rumore”. “L’amore è anche lasciare andare l’Altro se è la sua volontà?” “Rosa stacca la spina” (Edizioni Effedì) è il nuovo romanzo dello scrittore romano Igor ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una decisione, quella di porre fine alla propria vita perché malata terminale, che si interseca e scontra con condizionamenti morali e la reale possibilità di farlo in base alla legge: in Italia la questione è sempre più dibattuta, come dimostrano i fatti di cronaca legati al 43enne marchigiano Mario per cui è stata decisa la tipologia di farmaco da utilizzare, vicenda che già viene definita “svolta storica”. In alcuni Stati Europei invece è già completamente legale. Ed è lì cheipotizza di recarsi per “re la”, perché in Italia “farebbe troppo rumore”. “L’amore è anche lasciare andare l’Altro se è la sua volontà?” “la” (Edizioni Effedì) è il nuovoromano...

