Sui 12 segni dello Zodiaco spira un vento di novità Grazie alla Luna nuova in Pesci

"Mappa stellare del cielo meridionale" (1722-1750) di Carel allard (foto Alamy/Ipa). È difficile decifrare l'aura misteriosa della Luna nuova in Pesci. È troppo buio per capire cosa si nasconde in questo primo mercoledì di marzo. Dicono che Giove in Pesci abbia incantato tutti. Persino la Vergine, che andava dicendo di non fidarsi affatto di un prestigiatore di sentimenti come lui, si deve ricredere. Anche i Gemelli e il Sagittario all'inizio temevano che un pianeta capace di spargere baci e affetto a oltranza avrebbe potuto rivelarsi un pericoloso competitor. Eppure si sono dovuti arrendere all'evidenza di un Giove empatico con tutti.

