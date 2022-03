Sudtirol-Padova in tv | data | orario e diretta streaming andata e ritorno finale Coppa Italia Serie C

(Di mercoledì 2 marzo 2022)si giocano la vittoria dellaC 2021/2022. Le due squadre hanno superato le semifinali e sono approdate in, che come ogni anno si disputa in sfide di an. Nel dettaglio, l’anè fissata per mercoledì 9 marzo, ilmercoledì 6 aprile. Gli orari devono ancora essere resi noti dalla Lega Pro. A trasmettere gli incontri sarà Eleven Sports, dunque nientetv ma c’è lain pay. SportFace.

Adesso per il Sudtirol la finale di Coppa Italia Serie C, dove aspetta il Padova, è ad un passo: la Fidelis Andria per girare il discorso qualificazione dovrebbe segnare altri cinque gol, difficile ... Dopo il Padova è il Südtirol la seconda finalista di Coppa Italia Serie C: dopo aver chiuso la semifinale di andata sul 4-0, gli altoatesini hanno battuto anche quest'oggi ... Il Sudtirol esce vittorioso dal doppio confronto contro la Fidelis Andria e si qualifica per la finale della Coppa Italia di Serie C 2021/2022.