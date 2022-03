Strada statale 172 Martina Franca-Taranto | consigliere regionale teme ritardi nei lavori rispetto al termine Perrini chiede sopralluogo a Maurodinoia

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo Fratelli d’Italia in consigliodella Puglia: “Il freddo di questi giorni ci fa sembrare l’estate lontana, ma il mio timore è che anche quella del 2022 possa essere, sul piano della viabilità, un disastro per la Valle d’Itria. “A luglio dello scorso anno avevamo sollecitato l’assessore ai Trasporti,, perché si completassero la fine deisulla172 che collega. All’epoca mi furono date ampie rassicurazioni sulla ripresa deiper la tratta Orimini-San Paolo. A distanza di otto mesi questo cantiere a che punto è? Per questo motivo ho chiesto all’assessoredi venire sul cantiere, insieme ai tecnici regionali e quelli ...