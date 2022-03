Storie dall’Ucraina: Grigolo in pensiero per la compagna e il ballerino di Bari bloccato a Kiev (Di mercoledì 2 marzo 2022) Drammatiche vicende umane arrivano dall’Ucraina La guerra, sta mietendo tante vittime e sta spargendo dolore. Tra chi è in grande pensiero c’è il tenore Vittorio Grigolo. A “Storie Italiana”, su Rai uno ha raccontato il dramma e la preoccupazione per la compagna Stefania Seimur in fuga dall’Ucraina. Le parole di Vittorio Grigolo A Eleonora Daniele, Grigolo ha detto: “Lei e le altre persone hanno passato il confine, sono a Varsavia. La gente ha assaltato il treno della vita dalla stazione di Kiev per recarsi verso i confini più sicuri, tra cui proprio quello della Polonia”. E poi: “ Sappiamo che è salva, ma la cosa che mi preoccupa di più adesso è la salvezza di tutti, l’esigenza di ritrovare l’armonia, di ritrovare la pace. Quando si ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Drammatiche vicende umane arrivanoLa guerra, sta mietendo tante vittime e sta spargendo dolore. Tra chi è in grandec’è il tenore Vittorio. A “Italiana”, su Rai uno ha raccontato il dramma e la preoccupazione per laStefania Seimur in fuga. Le parole di VittorioA Eleonora Daniele,ha detto: “Lei e le altre persone hanno passato il confine, sono a Varsavia. La gente ha assaltato il treno della vita dalla stazione diper recarsi verso i confini più sicuri, tra cui proprio quello della Polonia”. E poi: “ Sappiamo che è salva, ma la cosa che mi preoccupa di più adesso è la salvezza di tutti, l’esigenza di ritrovare l’armonia, di ritrovare la pace. Quando si ...

