“Sta con lei”. Pier Ferdinando Casini, bomba gossip sulla politica: chi è la nuova compagna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Pier Ferdinando Casini, nuovo amore per l’ex presidente della Camera. Questa volta i riflettori si accendono sulla vita privata e sentimentale del politivo di 66 anni, fotografato in dolce compagnia della nuova fidanzata. A differenza del compagno, la donna non è mai stata sposata. Infatti come si sa, nel passato sentimentale di Pier Ferdinando Casini esisterebbero due matrimoni poi naufragati. Il primo grande amore di Pier Ferdinando Casino è stato per Roberta Lubich, con la quale il politico italiano è convolato a nozze nel lontano 1982: “Io ero una signora… di anni ventinove, con un matrimonio fallito alle spalle. Lui era un ragazzino di 27, me lo presentò mia sorella”, ha raccontato Roberta, che ha reso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022), nuovo amore per l’ex presidente della Camera. Questa volta i riflettori si accendonovita privata e sentimentale del politivo di 66 anni, fotografato in dolce compagnia dellafidanzata. A differenza del compagno, la donna non è mai stata sposata. Infatti come si sa, nel passato sentimentale diesisterebbero due matrimoni poi naufragati. Il primo grande amore diCasino è stato per Roberta Lubich, con la quale il politico italiano è convolato a nozze nel lontano 1982: “Io ero una signora… di anni ventinove, con un matrimonio fallito alle spalle. Lui era un ragazzino di 27, me lo presentò mia sorella”, ha raccontato Roberta, che ha reso ...

