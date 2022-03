St: Da Bei 600 milioni euro per sviluppo semiconduttori (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Banca europea degli investimenti sostiene il rafforzamento dell'industria europea dei semiconduttori con un prestito di 600 milioni di euro a STMicroelectronics. L'operazione riguarda investimenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Bancapea degli investimenti sostiene il rafforzamento dell'industriapea deicon un prestito di 600dia STMicroelectronics. L'operazione riguarda investimenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Bei 600 Dalla Bei prestito di 600 milioni a STMicroelectronics per i semiconduttori La Banca Europea degli investimenti sostiene il rafforzamento dell'industria europea dei semiconduttori con un prestito di 600 milioni di euro a STMicroelectronics. L'operazione riguarda investimenti in attività di R&S per tecnologie e componenti innovative, così come in linee di produzione pilota per semiconduttori ...

St: Da Bei 600 milioni euro per sviluppo semiconduttori - Ultima Ora

