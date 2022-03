Advertising

Gazzetta_it : Squalifica Mourinho, la #Roma rinuncia al ricorso - capuanogio : Abbastanza surreale che #Mourinho prenda 2 giornate di squalifica come un #Bastoni qualsiasi e con queste motivazio… - diegofornero : Sulla squalifica di #Mourinho: il regolamento va rispettato, vero. Però faccio una domanda: ha davvero senso che a… - ReteSport : ? #Roma, nessun ricorso per la squalifica di #Mourinho e #Pinto - teladoiotokyo : AS Roma ? Niente ricorso per la squalifica di Mourinho: L?AS Roma, dopo aver esaminato nel dettaglio...… -

Ultime Notizie dalla rete : Squalifica Mourinho

La Roma rinuncia al ricorso per ladi due giornate a Josè. La motivazione è che riconoscendo il confronto acceso nel post partita di Roma - Verona, la società preferisce fare un passo indietro verso le istituzioni ...Commenta per primo Josènon sarà in panchina nemmeno contro l'Atalanta. La Roma, infatti, ha deciso di non presentare ricorso contro ladi due giornate comminata allo Special One dal Giudice Sportivo dopo ...Il club giallorosso ha deciso di non presentare ricorso contro la squalifica di Mourinho e del GM Tiago Pinto Avrebbe avuto tempo fino a domani, ma la Roma ha deciso di non presentare ricorso per le s ...In panchina contro i bergamaschi di nuovo la coppia Salzarulo-Foti. La decisione del mancato ricorso è stata presa poche ore fa ...