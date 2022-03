(Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo ladi due giornate aper le parole all’arbitro Pairetto durante Verona-, laaveva annunciato che avrebbe fattosulla base di alcune incongruenze. Laritiene infatti che alcune delle frasi attribuite ai suoi tesserati siano inesatte o non vere. Di oggi invece la notizia che il club giallorosso avrebbe deciso di non procedere con il, ma preferisce fare un passo indietro verso le istituzioni del calcio, nello specifico Figc e Aia. Resta comunque il disappunto per il fatto che la notizia dellasia arrivata sulla stampa sia uscito il referto arbitrale ancora prima che arrivasse via pec a Trigoria L'articolo ilNapolista.

Gazzetta_it : Squalifica Mourinho, la #Roma rinuncia al ricorso - capuanogio : Abbastanza surreale che #Mourinho prenda 2 giornate di squalifica come un #Bastoni qualsiasi e con queste motivazio… - diegofornero : Sulla squalifica di #Mourinho: il regolamento va rispettato, vero. Però faccio una domanda: ha davvero senso che a… - DiMarzio : .@OfficialASRoma: la decisione sul ricorso per la squalifica di #Mourinho - sportmediaset : La Roma rinuncia allo scontro: niente ricorso per la squalifica di #Mourinho. #SportMediaset… -

Ultime Notizie dalla rete : Squalifica Mourinho

La Roma ha deciso di non presentare ricorso contro ladi due giornate " la prima già scontata contro lo Spezia " decisa dal giudice sportivo nei confronti di Josè. L'allenatore giallorosso è stato fermato dopo la gara contro il ...Roma, rinuncia al ricorso per ladi. Il club giallorosso non vuole alimentare polemiche, ma è irritato La Roma ha deciso di rinunciare al ricorso per ladi due giornate del proprio allenatore Josè ...una vera e propria bandiera per lo Spezia: Emmanuel Gyasi è pronto a volare ancora a lungo con le Aquile! Roma, rinuncia al ricorso per la squalifica di Mourinho. Il club giallorosso non vuole ...La Roma ha deciso di non presentare nessun ricorso per le squalifica di Josè Mourinho e Tiago Pinto. L'allenatore portoghese era stato squalificato per due giornate per i fatti a seguito di ...