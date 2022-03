Sport: Vezzali su approvazione proposta modifica costituzionale 'è un risultato storico' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato questa mattina all'unanimità il testo unificato di modifica dell'art. 33 della Costituzione. Grazie all'introduzione di un nuovo comma, si afferma che “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività Sportiva”. Il testo passa ora all'esame dell'Aula che mi auguro possa confermare questa volontà. E' stato raggiunto un risultato storico, a dimostrazione del fatto che lo Sport è un valore universale, che è giusto che abbia dignità nella nostra Carta costituzionale”. Lo dichiara la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato questa mattina all'unanimità il testo unificato didell'art. 33 della Costituzione. Grazie all'introduzione di un nuovo comma, si afferma che “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivitàiva”. Il testo passa ora all'esame dell'Aula che mi auguro possa confermare questa volontà. E' stato raggiunto un, a dimostrazione del fatto che loè un valore universale, che è giusto che abbia dignità nella nostra Carta”. Lo dichiara la Sottosegretaria allo, Valentina

Advertising

VittorioDiClau1 : ?? RITROVATA LA VEZZALI ?? Dove poteva essere se non in qualche inaugurazione o premiazione? MENTRE PALESTRE, ASSO… - Giornaleditalia : #italpresssport Vezzali 'Aerei dedicati ai campioni azzurri una bellissima scelta' - Penny73070896 : RT @LaVeritaWeb: Andrea Costa contro Valentina? Vezzali: «Sbagliato far giocare Djokovic a Roma». Ma agli stranieri, per stare in Italia, b… - marianna_eg : RT @LaVeritaWeb: Andrea Costa contro Valentina? Vezzali: «Sbagliato far giocare Djokovic a Roma». Ma agli stranieri, per stare in Italia, b… - GiuncaRossa : Si rende conto che la sua indifferenza, e a questo punto punto sena diplomazia mi viene da sospettare incapa… -