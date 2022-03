Sport entra in Costituzione: approvato il disegno di legge. Malagò: “Traguardo straordinario” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Giornata importante per lo Sport italiano. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha infatti approvato all’unanimità il disegno di legge costituzionale che prevede l’inserimento del valore dello Sport tra quelli riconosciuti dalla Costituzione. Si prevede, infatti, che nell’articolo 33 venga riconosciuto ‘il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività Sportiva in tutte le sue forme’. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, era stato il primo firmatario della petizione promossa dall’Associazione Cultura Italiae, presentata nel corso dell’evento ‘Sport e Costituzione: un binomio possibile’, ospitato a dicembre nella Sala Giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Giornata importante per loitaliano. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha infattiall’unanimità ildicostituzionale che prevede l’inserimento del valore dellotra quelli riconosciuti dalla. Si prevede, infatti, che nell’articolo 33 venga riconosciuto ‘il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivitàiva in tutte le sue forme’. Giovanni, Presidente del Coni, era stato il primo firmatario della petizione promossa dall’Associazione Cultura Italiae, presentata nel corso dell’evento ‘: un binomio possibile’, ospitato a dicembre nella Sala Giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per ...

