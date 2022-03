Sport e Salute: Cozzoli, ‘bene raddoppio fondi allo sport di base nel decreto bollette’ (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – ‘Il raddoppio del fondo per il mondo sportivo previsto dal decreto legge Bollette è una risposta positiva al grido di allarme delle associazioni – è il commento del presidente di sport e Salute Vito Cozzoli ai 40 milioni stanziati nel Dl -. Bisogna ringraziare il governo per aver ascoltato la base di cui la nostra Società si era fatta interprete in una recente audizione in Senato. Dopo due anni di pandemia sono ancora giorni difficili per il nostro movimento e l’aiuto dello Stato è necessario per evitare nuove chiusure”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – ‘Ildel fondo per il mondoivo previsto dallegge Bollette è una risposta positiva al grido di allarme delle associazioni – è il commento del presidente diVitoai 40 milioni stanziati nel Dl -. Bisogna ringraziare il governo per aver ascoltato ladi cui la nostra Società si era fatta interprete in una recente audizione in Senato. Dopo due anni di pandemia sono ancora giorni difficili per il nostro movimento e l’aiuto dello Stato è necessario per evitare nuove chiusure”. L'articolo CalcioWeb.

