Sport, è il momento del boom delle bici elettriche (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'ultima a essere arrivata sul mercato è Electa by Trek Negli ultimi anni la bici è tornata di "moda". Soprattutto dopo la pandemia uno dei mezzi più antichi di sempre ha preso piede. Non solo a questo boom ha contribuito anche l'avvento delle elettriche. L'ultima arrivata in Italia è Electra, lanciata dalla statunitense Trek, tra i leader della bike industry mondiale. Electra Bikes si sta imponendo nel mercato non solo in quanto brand di altissima qualità e attento al design. Alla base c'è il concetto di come il movimento sia un toccasana per l'ambiente e per il corpo e farlo con il sorriso una vera e propria rivoluzione. Con il suo motto #ridensmile Electra sbarca quindi in Italia con una gamma completa, di biciclette tradizionali ed elettriche all'insegna del confort e della ...

