Spezia | UFFICIALE | Gyasi rinnova fino al 2025 Il comunicato

Advertising

ManuEmm53054903 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Emmanuel #Gyasi rinnova con lo #Spezia fino al 2025. Tutto confermato! #calciomercato - SBKreal : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Emmanuel #Gyasi rinnova con lo #Spezia fino al 2025. Tutto confermato! #calciomercato - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Spezia, Emmanuel Gyasi ha rinnovato fino al 2025. Il comunicato del club - NicoSchira : Ora è ufficiale! Emmanuel #Gyasi rinnova con lo #Spezia fino al 2025. Tutto confermato! #calciomercato - _SiGonfiaLaRete : Ancora cori discriminatori, multa per la #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia UFFICIALE

Spezia Calcio Sito Ufficiale

...durante la seduta odierna del Consiglio comunale di Genova che ha elaborato un documento. ...del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca In Primo Piano La...... Bart Cobbah, Solari (22' 2T Azzini), Fornasari (22' 2T Dallanegra), Profiti,, Lomuscio, ... È il ritorno in campodopo la chiusura natalizia e la pausa forzata decisa per gennaio e ...Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Emmanuel Gyasi alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2025. Il nazionale ghanese, cl ...La 28a giornata di Serie A si aprirà venerdì sera con Inter-Salernitana e si concluderà poi domenica sera con il big match fra Napoli e Milan. A 48 ore dal nuovo turno di campionato, ecco gli ultimi a ...