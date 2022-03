(Di mercoledì 2 marzo 2022) Un giro distroncato dalla Polizia di Stato al. E’ questo l’esito di un’operazione portata a termine dalla Squadra Investigativa del Distretto che ha permesso di svelare l’attività diorganizzata nei minimi particolari da quattro persone in tutto. Centro dellol’omonima Piazza della borgata.daalLa parte peggiore della vicenda è relativa all’identificazione di treai quali era stata affidata la gestione “pratica” dello. Non tutti però svolgevano lo stesso ruolo.uno si preoccupava di sorvegliare e vigilare la piazza, un altro raccoglieva il denaro dello smercio. Infine l’ultimo consegnava lo ...

Advertising

CorriereCitta : Spaccio al Quarticciolo, la droga smerciata da minorenni mentre il “capo” è ai domiciliari -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio Quarticciolo

Il Corriere della Città

... titolato "Arte ", la cultura occupa le piazze dell'illegalità e delle mafie . Abitare A Roma del 15 gennaio 2022, titolato "La palestra Popolare del"https://abitarearoma.it/la -...... invischiato nellodi droga e assassinato sotto il portone di casa. Lo sport diventa allora il mezzo per sfuggire a una vita ingrata e a un quartiere difficile, il, e il ...Un giro di droga stroncato dalla Polizia di Stato al Quarticciolo. E’ questo l’esito di un’operazione portata a termine dalla Squadra Investigativa del Distretto che ha permesso di svelare l’attività ...Minori reclutati dai clan dei narcos per assicurarsì l'impunità. Vengono utilizzati come vedette o spacciatori perché per la legge non sono punibili e si ...