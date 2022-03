Spa sull’Arno | a Villa La Massa golf | yoga e trattamenti fiume

Leggi su amica

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Spa sulUN LUOGO INTRISO di storia sulle rive dell’Arno, dove si respira l’atmosfera rilassante e lenitiva che dona il fluire dell’acqua “soothing effect”, lo definiscono gli inglesi – combinato a un contesto paesaggistico in cui il verde impera. Da Candeli, nei pressi di Bagno a Ripoli, il centro storico di Firenze è a soli otto chilometri, maLa, ex residenza estiva di Santi Landini, noto aristo-editore nel 1525, poi passata di mano al Cardinale Rinuccini, a Lady Catherine Hombert Ruffié Planche, ai Demidoff e ad altre varie famiglie nobiliari, prima di diventare nel 1998 un hotel luxury di proprietà del Gruppod’Este, è un mondo a sé. È come un borgo rinascimentale, con una serie di dimore e case coloniche, tra cui l’ex limonaia, il mulino del Quattrocento eHombert, ...