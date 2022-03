Sonia Bruganelli replica alle dichiarazioni di Adriana Volpe | le sue parole FOTO

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’opinionistaè intervenuta sulledi: ecco cosa è emerso nelle ultime ore L’opinionistanelle ultime ore è intervenuta dopo aver letto le ultimedell’opinionista. Entrambe quest’anno sono state scelte come opinioniste del Grande Fratello Vip 6 al fianco del conduttore Alfonso Signorini. Tra le due in questi ultimi cinque mesi di avventura televisiva, ci sono stati scontri, frecciatine e botta e risposta sui social. Ma nonostante tutto attendono il gran finale che si terrà il prossimo 14 marzo. Sulle future opinioniste c’è ancora molta incertezza, nel frattempoin varie interviste ...

Advertising

361_magazine : - IsaeChia : #GfVip 6, Adriana Volpe lancia una stoccata a Sonia Bruganelli, poi ipotizza cosa ci sia dietro i comportamenti di… - ParliamoDiNews : Adriana Volpe: l`addio di Sonia Bruganelli al GF Vip | Gossip Blog #adriana #volpe #laddio #sonia #bruganelli… - CheDonnait : Innamorata pazza dei look del #gfvip - 361_magazine : Adriana Volpe e Sonia Bruganelli vivono un rapporto d'amore e odio al Grande fratello Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

, in queste ultime settimane, ha annunciato più volte il suo addio da opinionista del ' Grande Fratello Vip '. La moglie di Paolo Bonolis ha ringraziato più volte Alfonso Signorini ...Adriana Volpe edominano le puntate del Grande Fratello Vip , trovandosi spesso in disaccordo sulle dinamiche della Casa e discutendo animatamente in studio. Il prossimo anno,non tornerà nel ...Le è stato successivamente chi vorrebbe al posto di Sonia Bruganelli il prossimo anno. Secondo la Volpe non è detto che la moglie di Paolo Bonolis abbia veramente escluso la possibilità di sedersi su ...Sonia Bruganelli, in queste ultime settimane, ha annunciato più volte il suo addio da opinionista del “Grande Fratello Vip“. La moglie di Paolo Bonolis ha ringraziato più volte Alfonso ...