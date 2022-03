Slow Horses serie tv Apple Tv+ con Gary Oldman | il trailer ufficiale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Slow Horses

Apple TV+ ha rilasciato di recente le prime immagini di. Si tratta dell'attesissima serie di spionaggio con protagonista il vincitore del Premio Oscar Gary Oldman . Il servizio di streaming video assisterà all'uscita del nuovo show in tutto il ...Apple TV+ ha rilasciato le prime immagini di, l'attesissima serie di spionaggio con protagonista il vincitore dell'Oscar Gary Oldman , che uscirà in tutto il mondo il 1 aprile. Composta da sei episodi, la serie è un adattamento dal ...Apple TV+ has unveiled an intriguing trailer for the upcoming spy drama Slow Horses – which stars Oscar-winner Gary Oldman. Based on the first novel in the Jackson Lamb series by author Mick Herron, ...Gary Oldman is a cranky MI5 agent saddled with “absolute losers” in the first trailer for spy series “Slow Horses,” which Apple TV+ released on Wednesday. The six-episode series is based on Mick ...