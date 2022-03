SKY: Napoli-Milan: c’è speranza per Anguissa, Osimhen e Fabian Ruiz ci saranno. Spalletti carica il gruppo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le ultime da casa Napoli in vista della sfida contro il Milan, Spalletti chiede grande concentrazione a tutto il gruppo azzurro. Il Napoli è tornato ad allenarsi agli ordini di Spalletti per preparare la sfida al Milan: ancora a parte Anguissa e Lozano, ma per il camerunese ci sono più chance di essere in gruppo domenica. Osimhen e Fabian Ruiz vengono gestiti per alleggerire il sovraccarico delle ultime settimane, ma sulla loro presenza, a oggi, non ci sono dubbi. Clima sereno a Castelvolturno, a quattro giorni da un match chiave per la lotta scudetto. Napoli-Milan LE ULTIME DA SKY Il report degli inviati di Sky Sport: “Dopo due giorni di riposo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le ultime da casain vista della sfida contro ilchiede grande concentrazione a tutto ilazzurro. Ilè tornato ad allenarsi agli ordini diper preparare la sfida al: ancora a partee Lozano, ma per il camerunese ci sono più chance di essere indomenica.vengono gestiti per alleggerire il sovraccarico delle ultime settimane, ma sulla loro presenza, a oggi, non ci sono dubbi. Clima sereno a Castelvolturno, a quattro giorni da un match chiave per la lotta scudetto.LE ULTIME DA SKY Il report degli inviati di Sky Sport: “Dopo due giorni di riposo ...

