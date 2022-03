Sinergia vincente tra Ente Idrico Campano, Regione Campania e Gori (Di mercoledì 2 marzo 2022) A margine dell’evento di ieri mattina a San Valentino Torio sono state presentate due ulteriori opere strategiche da Gori che prenderanno il via nel corso delle prossime settimane e si prevede saranno ultimate entro il 2023. Il primo intervento riguarda il completamento del sistema di collettori del comprensorio depurativo Medio Sarno Sub 2: un’opera di cui Gori è soggetto attuatore, finanziata dalla Regione Campania per un importo € 4.200.000,00, che consentirà l’allacciamento delle reti fognarie dei comuni di Ottaviano, San Valentino Torio, Sarno e Striano all’impianto di depurazione di Angri, collettando i reflui di circa 80.000 abitanti equivalenti. Il secondo intervento, invece, riguarda la messa in esercizio del sistema di collettori del comprensorio depurativo Foce Sarno, attraverso il completamento del ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 marzo 2022) A margine dell’evento di ieri mattina a San Valentino Torio sono state presentate due ulteriori opere strategiche dache prenderanno il via nel corso delle prossime settimane e si prevede saranno ultimate entro il 2023. Il primo intervento riguarda il completamento del sistema di collettori del comprensorio depurativo Medio Sarno Sub 2: un’opera di cuiè soggetto attuatore, finanziata dallaper un importo € 4.200.000,00, che consentirà l’allacciamento delle reti fognarie dei comuni di Ottaviano, San Valentino Torio, Sarno e Striano all’impianto di depurazione di Angri, collettando i reflui di circa 80.000 abitanti equivalenti. Il secondo intervento, invece, riguarda la messa in esercizio del sistema di collettori del comprensorio depurativo Foce Sarno, attraverso il completamento del ...

