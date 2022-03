Simona Ventura da giovanissima | di tempo ne è passato | ma com’è cambiata in tutti questi anni?

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Avete mai vistoda? Dine è, main? Da restarne impressionati. È amatissima,! Entrata a far parte del mondo dello spettacolo da, l’amata conduttrice nostrana ha saputo cavalcare la cresta dell’onda in men che non si dica. E, ad oggi, è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.